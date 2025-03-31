Украинский фильм получил приз жюри на фестивале научной фантастики в Италии

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Кинокартина украинского режиссера Павла Острикова "Ты - космос" получила приз жюри на фестивале научной фантастики в Вероне, Италия

Об этом говорится в сообщении "Extra sci-fi festival Verona", передает RegioNews.

Научно-фантастическая лента "Ты — космос" рассказывает историю украинского дальнобойщика-отшельника Андрея Мельника, который летит в ближайшую черную дыру на грузовом космическом корабле два года.

Земля взрывается и он остается едва ли не единственным живым во Вселенной. Связь с ним устанавливает французский ученый Катрин, и они решают лететь навстречу друг другу. Путешествие длится три года, во время него путешественники влюбляются. Главной эмоцией фильма является одиночество, сближающее главных героев.

Главную роль дальнобойщика Андрея Мельника сыграл Владимир Кравчук, ныне военнослужащий ВСУ. А его партнером по экрану стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько, который тоже сейчас находится в рядах Вооруженных сил Украины.

Лента создана при поддержке Госкино.

По версии Британского института киноискусства (British Film Institute) вошла в список лучших фильмов 2024 года.

В Украине его можно будет посмотреть в кинотеатрах весной 2025 года.

Справка: EXTRA sci-fi festival Verona – первый фестиваль научно-фантастических фильмов в Вероне, Италия.

Его организуют кинокритики, любители кино, популяризаторы культуры. Фестиваль также сотрудничает с фестивалем научной фантастики в Триесте, Университетом Вероны.

Напомним, в немецком Висбадене на goEast Film Festival 2025, который будет проходить с 23 по 29 апреля, покажут пять украинских фильмов .