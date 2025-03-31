У Чехії вбили ветерана ЗСУ: що відомо про трагедію

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У чеському місті Пардубіце під час конфлікту в центрі загинув ветеран війни з України

Про це повідомляє видання "Закарпаття 24" з посиланням на чеську поліцію у мережі Х, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався ще у п'ятницю, 29 березня.

За даними видання, загиблий чоловік Іван Німець був уродженцем села Кострина Ужгородського району.

За неофіційною інформацією, українець став свідком конфлікту між молодою парою та вирішив втрутитися, щоб захистити дівчину. Словесна перепалка, яка тривала недовго, не дала результатів, і один із учасників конфлікту вдарив його важким предметом по голові. Травма виявилася смертельною — чоловік помер на місці.

Місцева поліція вже затримала двох іноземців, яких підозрюють у вчиненні цього злочину. На обох чекають офіційні звинувачення. Їм загрожує до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, 11 березня уркаїнський військовий Яніс Терещенко під час своєї відпустки у Венеції, врятував життя людині. Він надав медичну допомогу чоловікові, який стікав кров'ю після ножового поранення.