Стало известно, кого из военнообязанных могут направить на оборудование фортификаций

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Военнообязанные, признанные по состоянию здоровья пригодными к тыловым частям, а также военнообязанные старше 50 лет могут быть направлены на оборудование фортификаций

Об этом сообщил заместитель начальника Запорожского ТЦК и СП Якунин, передает RegioNews.

Отметим, военнообязанные украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, ранее признанные ограниченно годными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 5 июня 2025 года. Если они проигнорируют это требование, они будут объявлены в розыск.

Как сообщалось, в Чехии убит ветеран ВСУ. Трагедия произошла в городе Пардубице.