Жирна ціль: Сили оборони знищили рідкісний російський "Сонцепьок"

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Сили безпілотних систем знищили в тилу ворога рідкісну російську важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220-мм ТОС-А1 "Сонцепьок". Загарбники ховали її в посадці

Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.

Зазначається, що ця РСЗВ використовує термобаричні боєприпаси. Після влучання ракети потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Війська РФ застосовують ТОС-1А для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі.

"Оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили та нанесли точний удар по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок", яку окупанти намагалися сховати в посадці за 25 км від лінії фронту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні Сили оборони знищили російський "Сонцепьок" на Харківщині.

Раніше, в лютому, один ТОС-А1 "Сонцепьок" захисники спалили на Запорізькому напрямку.