Жирна ціль: Сили оборони знищили рідкісний російський "Сонцепьок"
Сили безпілотних систем знищили в тилу ворога рідкісну російську важку вогнеметну систему залпового вогню калібру 220-мм ТОС-А1 "Сонцепьок". Загарбники ховали її в посадці
Про це передає RegioNews із посиланням на Сили безпілотних систем Збройних Сил України.
Зазначається, що ця РСЗВ використовує термобаричні боєприпаси. Після влучання ракети потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Війська РФ застосовують ТОС-1А для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі.
"Оператори 413-го батальйону "Рейд" СБС виявили та нанесли точний удар по важкій вогнеметній системі залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок", яку окупанти намагалися сховати в посадці за 25 км від лінії фронту", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у березні Сили оборони знищили російський "Сонцепьок" на Харківщині.
Раніше, в лютому, один ТОС-А1 "Сонцепьок" захисники спалили на Запорізькому напрямку.