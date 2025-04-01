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01 апреля 2025, 05:05

Жирная цель: Силы обороны уничтожили редкий российский "Солнцепек"

01 апреля 2025, 05:05
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Силы беспилотных систем уничтожили в тылу врага редкую российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня калибра 220-мм ТОС-А1 "Солнцепек"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что эта РСЗО использует термобарические боеприпасы. После попадания ракеты мощная взрывная волна уничтожает все в радиусе поражения. Войска РФ используют ТОС-1А для ударов по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре.

"Операторы 413-го батальона "Рейд" СБС обнаружили и нанесли точный удар по тяжелой огнеметной системе залпового огня ТОС-1А "Сонцепек", которую оккупанты пытались спрятать в посадке в 25 км от линии фронта", — говорится в сообщении.

Напомним, в марте Силы обороны уничтожили российский "Солнцепек" в Харьковской области.

Ранее, в феврале, один ТОС-А1 "Солнцепек" защитники сожгли на Запорожском направлении.

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