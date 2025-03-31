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31 березня 2025, 14:05

На Сумщині активізувалися російські диверсанти, – ДПСУ

31 березня 2025, 14:05
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На півночі Сумської області фіксують зростання активності російських диверсійних груп 

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За його словами, ці підрозділи намагаються атакувати позиції ЗСУ та виявляти оборонні рубежі для подальших обстрілів з важкого озброєння.

Він зазначив, що росіяни не полишають спроб діяти на Сумському напрямку, зокрема в районах, що межують із Чернігівщиною та Харківщиною. Їхня мета – атакувати позиції наших військових, викрити побудову оборони й коригувати вогонь артилерії та авіації.

Водночас упродовж останніх кількох днів спроб прориву вглиб території України не зафіксовано.

Демченко також наголосив, що російські війська зосереджують сили в районах села Липці та міста Вовчанськ на Харківщині. Ворог намагається розширити бойові дії в цьому регіоні, проте не досягає поставлених цілей.

Нагадаємо, у Сумській області ще з чотирьох населених пунктів оголосили обов’язкову евакуацію.

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Сумська область війна ДРГ ДПСУ диверсант
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