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Про це повідомив прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс", передає RegioNews.

9 березня українські захисники показали відео з успішними ураженнями ворожих цілей. Відомо, що кадри були зроблені на тимчасово окупованих територіях Харківської області.

На відео можна побачити, як українські військові атакують вогнеметну систему "Солнцепьок", яку окупанти ховали в лісі. Також наші захисники поцілили по БТР, вантажівці та місцям дислокації ворожих пілотів безпілотників.

Довідка. ТОС-1А "Сонцепьок" має некеровані ракети типів MO.1.01.04 та MO.1.01.04M. Відомо, що це ракети з дальністю польоту до 6 кілометрів. Слід зазначити, що навесні 2023 року стало відомо, що українські військові на східній ділянці фронту застосували проти росіян трофейну ТОС-1А.