Залп до 8 ракет: окупанти тримають поблизу Криму носії "Калібрів"

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Станом на ранок понеділка, 31 березня, російські війська тримають в акваторії Чорного моря два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до восьми ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

в Азовському морі кораблі РФ відсутні;

у Середземному морі військові фіксують чотири кораблі РФ, із них три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

Нагадаємо, раніше воїни ГУР показали, як вибивають російську ППО та логістику окупантів у Криму.

Також повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів у Балаклавській бухті.