В окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів
Російські окупанти знову почали використовувати стару підземну базу підводних човнів у Балаклавській бухті
Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ", інформує RegioNews.
За інформацією активістів руху, окупанти нарощують військову активність у Балаклавській бухті.
Зокрема, російські військові укріплюють морські інженерні загородження в бухті для захисту від безпілотних катерів і диверсійних груп. Таким чином, окупанти використовують цілі колишню підземну базу підводних човнів, яка раніше мала статус музею.
"Ця споруда, відома як об'єкт 825ГТС, розташована в Балаклаві та являє собою підземний комплекс, здатний приховувати підводні човни та забезпечувати їхній ремонт і обслуговування", – зазначили в "АТЕШ".
Всю зібрану інформацію агенти "АТЕШ" планують передати українським Силам оборони, які "знають, як підготувати сюрпризи для окупантів".
Раніше повідомлялось, що в районі аеродрому "Гвардійське", який окупанти активно використовують для базування авіації та логістики у Криму, партизани зафіксували значне збільшення систем ППО. Там знаходиться велика кількість пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.