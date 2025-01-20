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20 січня 2025, 14:21

В окупованому Криму росіяни відновлюють стару базу підводних човнів

20 січня 2025, 14:21
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Балаклавська бухта. Фото: Вікіпедія
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Російські окупанти знову почали використовувати стару підземну базу підводних човнів у Балаклавській бухті

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ", інформує RegioNews.

За інформацією активістів руху, окупанти нарощують військову активність у Балаклавській бухті.

Зокрема, російські військові укріплюють морські інженерні загородження в бухті для захисту від безпілотних катерів і диверсійних груп. Таким чином, окупанти використовують цілі колишню підземну базу підводних човнів, яка раніше мала статус музею.

"Ця споруда, відома як об'єкт 825ГТС, розташована в Балаклаві та являє собою підземний комплекс, здатний приховувати підводні човни та забезпечувати їхній ремонт і обслуговування", – зазначили в "АТЕШ".

Всю зібрану інформацію агенти "АТЕШ" планують передати українським Силам оборони, які "знають, як підготувати сюрпризи для окупантів".

Раніше повідомлялось, що в районі аеродрому "Гвардійське", який окупанти активно використовують для базування авіації та логістики у Криму, партизани зафіксували значне збільшення систем ППО. Там знаходиться велика кількість пускових установок С-400 та радіолокаційних станцій.

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