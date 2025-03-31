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Українські бійці під час спроби штурму на Покровському напрямку знищили два танки російських загарбників

Про це повідомило ОСУВ "Хортиця" й оприлюднило відео Зведеної стрілецької бригади ПС ЗСУ, передає RegioNews.

"Російські окупанти висунулися штурмувати позиції у складі ударної бронегрупи та стикнулися із FPV-дронами українських захисників. Аеророзвідкою було вчасно виявлено рух ворожих танків, а майстерні влучання дронами-камікадзе від нашого рохрахунку зупинили просування ворожої техніки при спробі прориву в зоні відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Як результат, ворожий штурм захлинувся, так і не розпочавшись. Окупанти втратили два танки, а українські воїни вкотре довели свою ефективність та злагодженість на напрямку.

Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники знищили російський блокпост і пункт управління БпЛА.