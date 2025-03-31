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31 березня 2025, 01:35

На Херсонщині партизани знищили російський комплекс РЕБ

31 березня 2025, 01:35
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фото: ГУР Міноборони України
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У ніч на суботу, 29 березня, рух опору в Херсонській області знищив вантажівку російської армії із встановленим на ній комплексом РЕБ

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

За даними розвідки, росіяни втратили комплекс радіоелектронної боротьби "Лорандіт".

"Окупанти використовують "лорандіт" для придушення радіозв’язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням спроможностей армії-агресора", – заявили в ГУР.

Нагадаємо, воїни ГУР показали, як вибивають російську ППО та логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму.

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