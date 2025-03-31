Залп до 8 ракет: оккупанты держат вблизи Крыма носители "Калибров"
По состоянию на утро понедельника, 31 марта, российские войска держат в акватории Черного моря два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до восьми ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
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в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
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в Средиземном море военные фиксируют четыре корабля РФ, из них три являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Напомним, ранее воины ГУР показали, как выбивают российскую ПВО и логистику оккупантов в Крыму.
Также сообщалось, что во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают старую базу подлодок в Балаклавской бухте.
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