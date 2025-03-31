Українські воїни показали, як нічний бомбер "Баба Яга" завдає нищівних ударів по росіянах
Аеророзвідники 4-го прикордонного загону за допомогою нічних бомберів ефективно знищують позиції та техніку російської окупаційної армії на Харківщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Баба Яга" завдає нищівного удару. У результаті нічного рейду дронів було знищено 9 транспортних засобів та 6 позицій ворога", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Харківщині прикордонники знищили російський блокпост і пункт управління БпЛА.
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