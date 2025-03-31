В марте авиация ВСУ уничтожила более 400 важных целей армии РФ

фото: ВС ВСУ

В этом месяце авиация Воздушных сил совершила более 580 вылетов и поразила более 400 воздушных целей российских войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что за этот период наши пилоты совершили более 580 самолетовылетов, в частности:

около 200 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск;

более 320 – на истребительное авиационное прикрытие.

"В марте 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожены 412 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и военной техники противника", – говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар" в Брянской области, откуда россияне запускали "шахеды".