Укрзализныця объяснила, как курсируют поезда после перехода на летнее время

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В воскресенье, 30 марта, Украина перешла на летнее время. Время отправления и прибытия поездов в билетах будет указано с учетом перевода стрелок часов

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", передает RegioNews.

В компании напомнили, что в 03:00 по киевскому времени стрелки часов перевели на один час вперед.

"Современные гаджеты переводят стрелки автоматически. О механических часах придется позаботиться самим. А о поездах позаботились железнодорожники, их время отправления и прибытия в билетах указано уже с учетом перевода стрелок часов", — говорится в сообщении УЗ.

Напомним, после массированной кибератаки онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают стабильно.