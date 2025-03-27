"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки

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Система онлайн-продажів "Укрзалізниці" відновлена в резервному форматі для придбання нових квитків на поїзди та їх повернення

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що сайт і застосунок "Укрзалізниці" вдалося відновити за 89 годин безперервної роботи

Придбати та повернути квитки на всі напрямки, максимум — на 20 діб уперед.

У компанії наголошують, оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в робот. Пасажирів просять користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі.

Вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом.

Нагадаємо, 23 березня через технічний збій в IT-системі "Укрзалізниці" перестали працювати онлайн-сервіси: продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.