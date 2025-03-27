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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна разом з Великою Британією очолять коаліційні питання, пов'язані з Україною. Він пояснив, які гарантії можуть пообіцяти Україні

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Франція та Велика Британія отримали мандат очолити коаліційні зусилля з питань, пов’язаних з українською оборонною спроможністю. Він підкреслив, що делегація під керівництвом начальників штабів ЗС обох країн має визначити формат Збройних сил України в усіх сферах – сухопутних, повітряних і морських, включаючи кількість військовослужбовців, необхідне обладнання та структуру.

"Яка армія, яка морська потужність, яка потужність повітряних сил, який формат, тобто за розміром, кількістю солдатів, яким обладнанням, щоб мати можливість відповісти на можливу російську агресію та стримати успіх такої агресії. Тоді це дозволить нам розпочати роботу з планування, яка уточнить внески кожної країни-члена нашої коаліції, щоб зробити Україну видимою, і тепер мати дуже точний план" , - пояснив Макрон.

Він також додав, що ключовим елементом гарантій безпеки для України можуть стати так звані сили заспокоєння, які країни-союзники могли б розгорнути після досягнення перемир’я. Марон пояснив, що це не миротворці, а контингент з декількох держав, які погодяться на довгострокову присутність у визначених стратегічних точках на території України за узгодженням з українською стороною. Мета - стримування потенційної агресії з боку РФ.

Нагадаємо, що попри переговори про перемир'я росіяни продовжують обстрілювати українські міста. За словами Володимира Зеленського, це значить, що потрібно посилювати тиск на РФ.