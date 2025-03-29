Онлайн-сервисы "Укрзализныци" снова работают после кибератаки

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В субботу, 29 марта, онлайн-сервисы "Укрзализныци" по продаже билетов работают "стабильно"

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает RegioNews.

"Ночью переехали на новую платформу, выстроили защиту, активно восстанавливаем дополнительный функционал. В мобильном приложении уже снова доступна планировка путешествий с пересадками, в течение дня поочередно будут возобновляться онлайн-табло с постанционными расписаниями поездов", – говорится в сообщении.

В компании также добавили, что очередей у вокзальных касс нет.

Кибератака на "Укрзализныце": что известно

Предыдущий технический сбой в системе "Укрзализныци" произошел 23 марта. Поэтому нельзя было купить билеты онлайн. Восстановление длилось несколько дней.

Уже 27 марта компания "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки.

В пятницу, 28 марта, произошел очередной сбой в работе электронной системы национального перевозчика.