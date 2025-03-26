Кібератака на "Укрзалізницю": коли запрацюють онлайн-сервіси

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Відновлення онлайн-сервісів АТ "Укрзалізниця" після масштабної кібератаки триває. У компанії сподіваються завершити цей процес уже найближчим часом

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

"Статус на 8:00. Продовжуємо відновлювати онлайн-сервіси після кібератаки. Розраховуємо вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже у найближчий час", – йдеться в повідомленні.

Наразі каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 та 27 березня.

"Рекомендуємо пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30", – зазначили у компанії

Нагадаємо, 23 березня через технічний збій в IT-системі "Укрзалізниці" перестали працювати онлайн-сервіси: продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Згодом у компанії розповіли, як українцям купити та повернути квиток.