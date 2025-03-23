В "Укрзалізниці" стався масштабний збій: що відомо?

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У неділю, 23 березня, через технічний збій в IT системі "Укрзалізниці" не працюють онлайн-сервіси

Про це повідомили в пресслужбі перевізника, передає RegioNews.

Зазначається, що тимчасово не працюють продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

У компанії запевнили, що відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем.

Станом на 16:00 роботу онлайн-сервісів так і не вдалося відновити.

Водночас "Укрзалізниця" наголошує, що технічний збій не вплинув на рух потягів.

"Поїзди рухаються без змін, ситуація контрольована", - йдеться у повідомленні.

Як купити квитки: поради УЗ

Наразі купити квитки на потяги можна в касах на вокзалах. "Укрзалізниця" зазначила, що максимально посилила каси та дозволила начальникам поїздів оформлювати проїзд на борту в найбільш термінових випадках.

Крім того, на час збою "УЗ" відкрила продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня. Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем.

Для тих, кому терміново потрібне оформлення вагонів для осіб з інвалідністю, бронювання супроводу на вокзалі або лаунж, групових перевезень або автомобілевозів на 23-24 березня - потрібно подати заявку через services.uz.gov.ua@gmail.com.

Для військових, які не можуть придбати квитки через сервіс "Армія+", "Укрзалізниця" пропонує не лише придбання квитків у всіх касах вокзалів по країні, але й оформити проїзд безпосередньо на борту за допомогою начальника поїзда.