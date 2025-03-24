Коаліція дронів виділила Україні 20 мільйонів євро на розвідувальні БпЛА

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Країни, що входять до Коаліції дронів, спрямують 20 мільйонів євро зі спільного фонду на закупівлю тактичних розвідувальних безпілотників для Збройних Сил України

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що поставка техніки очікується впродовж трьох місяців.

"Завдяки ним (ред. дронам) військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що відомо про Коаліцію дронів

Коаліцію дронів сформували у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн".

Цю ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи.

Зараз у ній налічується 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.

Нагадаємо, уряд Німеччини погодився виділити Україні цього року додатково 3 млрд євро на військову допомогу.

Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Його вартість становить близько 200 млн євро.

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