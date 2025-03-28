фото: из открытых источников

В приложении "Армия+" появился новый учебный курс, посвященный истории Украины и боевым традициям украинского войска

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что этот курс является важнейшим элементом военной подготовки. Поскольку он формирует у военнослужащих мировоззренческие установки, идейные убеждения и морально-боевые качества, необходимые для выполнения задач в любых условиях.

Курс разработан Главным управлением психологической поддержки персонала Вооруженных сил Украины.

На протяжении обучения пользователи узнают значение национально-патриотической подготовки, процесс становления боевых традиций в Украине и исторический путь украинской армии.

Как добавили в Минобороны, это один из самых насыщенных курсов "Армия+" – он состоит из восьми модулей, каждый из которых завершается тестом на проверку знаний. По завершении всех модулей пользователи проходят финальный экзамен и получают сертификат.

В общей сложности в "Армия+" теперь доступно восемь учебных курсов.

В настоящее время 62 000 военнослужащих проходят обучение, а 24 000 уже завершили хотя бы один курс.

Самыми популярными остаются курсы "Беспилотные системы. Основы БПЛА" и "Информационная устойчивость. Кибербезопасность".

Напомним, приложение "Армия+" для военных официально запущено в августе 2024 года.

Читайте также: Сколько средств государство выделяет на поддержку ветеранов в 2025 году: названа цифра