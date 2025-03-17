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17 березня 2025, 12:45

З початку року загальні втрати РФ перевищили 100 тисяч окупантів, — Сирський

17 березня 2025, 12:45
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фото: t.me/osirskiy
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У 2025 році російська армія втратила понад 100 тисяч солдат. Українські захисники продовжують нищити ворога

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає RegioNews.

Він наголосив, що Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту.

"Завдяки злагодженій і професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб. Дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість!", – йдеться в повідомленні.

Головком оприлюднив свіжі кадри знищення російських загарбників.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 895 тисяч військових, зокрема 1 210 – за минулу добу.

Раніше Сирський розповів, що росіяни мали найбільше втрат у Бахмуті на Донеччині.

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