Втрати РФ станом на 27 березня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 27 березня ЗСУ знищили 908 890 військових російської армії. За минулу добу ліквідовано ще 1670 окупантів. Дані уточнюються
Як передає RegioNews, про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+1670) осіб,
- танків ‒ 10438 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21701 (+16) од,
- артилерійських систем – 25265 (+58) од,
- РСЗВ – 1343 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1118 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30926 (+108),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 42070 (+169) од,
- спеціальна техніка ‒ 3787 (+1).
Нагадаємо, стали відомі наслідки атаки по Дніпру: є поранені, пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі.
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