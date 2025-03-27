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27 березня 2025, 08:29

Втрати РФ станом на 27 березня: Генштаб оновив дані

27 березня 2025, 08:29
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фото: ілюстративне
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Станом на ранок 27 березня ЗСУ знищили 908 890 військових російської армії. За минулу добу ліквідовано ще 1670 окупантів. Дані уточнюються

Як передає RegioNews, про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько (+1670) осіб,
  • танків ‒ 10438 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21701 (+16) од,
  • артилерійських систем – 25265 (+58) од,
  • РСЗВ – 1343 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1118 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 30926 (+108),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 42070 (+169) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3787 (+1).

Нагадаємо, стали відомі наслідки атаки по Дніпру: є поранені, пошкоджені багатоповерхівки, автомобілі.

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