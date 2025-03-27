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27 марта 2025, 19:45

Сырский сообщил, сколько солдат потеряла РФ во время боев на Курщине

27 марта 2025, 19:45
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фото: t.me/osirskiy
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С начала Курской операции общие потери России составили более 55 тысяч военных

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он уточнил, что за семь с половиной месяцев с начала Курской операции общие потери, нанесенные Силы обороны РФ, составляют более 55 тысяч человек, из них:

  • безвозвратные – более 22 тысяч,
  • санитарные – почти 32 тысячи захватчиков,
  • пленные – более 940 человек.

"Мое уважение воинам на Курском направлении за результативность и устойчивость. Благодаря вам держим "санитарную зону" на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины. Уверен, что новые наступления и новые победы у нас впереди", – говорится в сообщении.

Главком проинформировал, что в связи с увеличением интенсивности штурмов и попыткой РФ перевести боевые действия на территорию Сумщины, он работал в Сумской области в бригадах ДШD, морской пехоты, территориальной обороне, механизированных и некоторых других подразделениях.

По его словам, ВСУ проводят оборонную операцию и контратакуют, чтобы не допустить прорыва врага вглубь Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2025 года общие потери РФ превысили 100 тысяч оккупантов.

Также сообщалось, что в 2025 году Силы обороны уничтожили более 700 танков и более 1600 боевых бронированных машин российской оккупационной армии.

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