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26 березня 2025, 12:55

У Києві викрили три схеми уникнення мобілізації: кого затримала поліція

26 березня 2025, 12:55
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фото: Національна поліція
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Поліція Києва спільно з СБУ викрила схеми нелегального переправлення за кордон осіб, які підлягають військовій службі

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, організатори – чоловіки, віком від 34 до 68 років, серед яких лікар-травматолог однієї з місцевих лікарень.

Встановлено, що у трьох оборудках ділки діяли за однією і тією ж самою схемою – прикриваючись зв’язками в територіальних ТЦК та СП, а також закладах охорони здоров’я. Вони пропонували чоловікам призовного віку за гроші виготовити фіктивні медичні довідки та висновки ВЛК щодо їх непридатності до військової служби.

Надалі "клієнти" на підставі фіктивних діагнозів отримували можливість безпечно та без перешкод перетнути кордон з метою уникнення мобілізації. Вартість "послуг" у фігурантів була різною - від 6 000 до 25 000 тисяч доларів.

Відтак організаторів однієї зі схем - 39-ти та 34-річного мешканців Київщини, правоохоронці затримали в одному зі столичних ресторанів під час отримання 25 тисяч доларів від "клієнта".

Ще одного організатора – 68–річного пенсіонера, правоохоронці затримали поблизу однієї зі станцій столичного метрополітену, адже саме це місце він визначив для передачі 20 тисяч доларів.

Організаторів іншої оборудки затримали у столиці. Вони також призначили зустріч для отримання коштів у місцевому закладі харчування. У них, окрім отриманих грошей, поліцейські також вилучили "чорнові" записи, які підтверджували причетність фігурантів до злочинної діяльності.

Всім фігурантам повідомлено про підозру .

Підозрюваним загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів робив документи про інвалідність.

Раніше повідомлялось, що СБУ та Нацполіція ліквідували ще 5 схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України

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