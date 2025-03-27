Из-за технических работ украинцы не смогут получить отсрочку или обновить документ в Резерв+

фото: Министерство обороны Украины

В четверг, 27 марта, с 22:00 до 00:00 планируются технические работы в реестре "Оберег". Сервис будет недоступен в указанное время

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Из-за технических работ электронный военный документ и услуги, связанные с реестром, будут недоступны.

"Во время работ не получится получить отсрочку или обновить документ в приложении Резерв+. Советуем загрузить PDF-версию военного документа на случай возможных проверок", — говорится в сообщении.

После завершения технических работ сервис будет работать в штатном режиме.

Напомним, в приложении Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы.