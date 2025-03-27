Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили очередных коллаборантов в Херсоне. Один из них обустраивал казармы для россиян в херсонских школах

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили трех коллаборантов, которые помогали россиянам проводили фейковые референдумы во время оккупации Херсона. Среди них – местная жительница и ее 42-летняя дочь. Осенью 2022 года они помогали россиянам проводить псевдореферендумы.

Во время освобождения города женщины пытались скрыться: дочь коллаборантки выехала в Евросоюз, а ее мать сбежала на левобережье области вместе с оккупантами. Однако когда они вернулись в Херсон, их задержали.

Другим фигурантом оказался 60-летний житель Херсона. Он оформлял стены агитационной символикой страны-агрессора и призвал работников учебного заведения "голосовать". Кроме того, он переустраивал школьные классы под казармы для русских захватчиков.

"После освобождения Херсона злоумышленник остался в городе и "залег ко дну". Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали в собственном доме, где он скрывался от правосудия", - говорят правоохранители.

Теперь всем трем грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области будут судить бывшего мастера леса, который работал на оккупантов. Известно, что он добровольно согласился занять этот пост уже под "властью" россиян. Там мужчина занимался организационно-распорядительной работой, давая указания своим подчиненным по заготовке древесины, которая была на участках и складах лесничества.