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25 березня 2025, 12:48

"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді

25 березня 2025, 12:48
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фото: СБУ
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На Сумщині затримали агента російської військової розвідки. Ним виявився мобілізований військовослужбовець, який коригував ворожий вогонь по підрозділах Сил безпеки та оборони на Курському напрямку

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти завербували зрадника через Телеграм-канал.

Після вербування агент отримав завдання – "інтегруватися" до українського війська, щоб збирати розвіддані для РФ.

Для цього він спочатку мобілізувався до військової частини в одній із тилових областей України, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконує завдання в Курській області.

Перебуваючи на фронті, "кріт" готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ.

Серед основних цілей ворога були системи радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції наших воїнів від дронових атак рашистів. Також окупанти сподівалися отримати координати українських самохідно-артилерійських установок, котрі тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

СБУ викрила зрадника ще на початку його співпраці з окупантами.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала фігуранта "на гарячому", коли він готував агентурний звіт до російського гру.

На місці події у затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, в якому він контактував з російським ГРУ

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала агента ФСБ, який діяв у Харкові. Зловмисник готував вибухівки для терактів та передавав інформацію для коригування ракетно-бомбових ударів ворога по обласному центру.

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