На Одещині колишню співробітницю правоохоронних органів засудили до 5 років тюрми за виправдовування російської агресії
Київський районний суд Одеси засудив колишню правоохоронницю до п’яти років ув’язнення за підтримку країни-агресорки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.
Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відкрито схвалювала збройну агресію, чекала на "руський мир" і поширювала проросійські погляди в соцмережах та серед колег. Вона навіть погрожувала, у разі захоплення Одеси, розправою тим, хто не виступав проти її позиції.
Суд визнав її винною у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Раніше з'явилося відео моменту вибуху в будівлі поліції на Одещині.
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