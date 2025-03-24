На Одещині колишню співробітницю правоохоронних органів засудили до 5 років тюрми за виправдовування російської агресії

фото: ДБР

Київський районний суд Одеси засудив колишню правоохоронницю до п’яти років ув’язнення за підтримку країни-агресорки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відкрито схвалювала збройну агресію, чекала на "руський мир" і поширювала проросійські погляди в соцмережах та серед колег. Вона навіть погрожувала, у разі захоплення Одеси, розправою тим, хто не виступав проти її позиції.

Суд визнав її винною у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Раніше з'явилося відео моменту вибуху в будівлі поліції на Одещині.