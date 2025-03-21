Наводив російські ракети по Чернігову: агент ФСБ сяде на 15 років

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На Чернігівщині ще одного агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник коригував повітряні удари агресора по північному регіону України, зокрема із застосуванням ракет типу Х-59.

Основними об’єктами атак рашистів були місця дислокації Сил оборони, розташовані в обласному центрі та на його околицях.

Для отримання координат військових об’єктів ФСБ дистанційно завербувала працівника одного з місцевих заводів, який намагався знайти "легкий заробіток" через Телеграм-канали.

Виконуючи вказівки свого куратора, він обходив визначену територію, приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні геолокації на картах Google.

Зібрану інформацію агент передавав російському куратору через месенджер.

СБУ затримала підозрюваного за місцем його проживання у Чернігові.

У результаті обшуків в його помешкані вилучили мобільний телефон і планшет із доказами злочинної діяльності, а також бойову гранату та набої до стрілецької зброї.

Зловмисника визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Нагадаємо, в Черкаській області Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові удари по військовій та енергетичній інфраструктурі центральної частини України. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.

Раніше в Одесі затримали 21-річного російського агента, який шукав "шпарини" у ППО.