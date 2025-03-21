07:36  21 березня
На Львівщині поліція розшукала школярів, які побили хлопця з інвалідністю
06:05  21 березня
Облив керосином та підпалив: житель Київщини намагався вбити свою співмешканку
05:43  21 березня
"Три сокири" відплати: артилеристи ГУР показали, як нищать окупантів під Покровськом
UA | RU
UA | RU
21 березня 2025, 10:28

На Харківщині судитимуть колишнього майстра лісу, який працював на окупантів

21 березня 2025, 10:28
Читайте также на русском языке
фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Завершено досудове розслідування стосовно майстра лісу Великобурлуцького лісництва, який під час окупації селища Великий Бурлук Куп’янського району працював на загарбників. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Після приходу росіян чоловік добровільно погодився обійняти аналогічну посаду вже в окупаційному лісництві. Він займався організаційно-розпорядчою роботою, даючи вказівки своїм підлеглим щодо заготівлі деревини, яка була на ділянках та складах лісництва.

Також зрадник активно пропагував російські наративи у соцмережах та виправдовував обстріли окупантами цивільних об’єктів.

Після звільнення населеного пункту він залишився у Великому Бурлуці, сподіваючись, що його співпраця з загарбниками не потрапить у поле зору правоохоронців.

У жовтні 2024 року працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі.

Зраднику загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили колаборанта, який знищував українські книги і агітував вести бізнес в рублях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд ДБР війна окупація окупанти Харківська область колаборант
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
У Тернополі 14-річна школярка заклала вибухівку під поліцейський автомобіль
21 березня 2025, 11:32
Коли школи та садки стають мішенями, а не прихистком
21 березня 2025, 11:15
Окупанти вдарили по Херсону: поранена жінка
21 березня 2025, 11:15
Пошкоджені будинки та авто: поліція показала наслідки обстрілів Київщини
21 березня 2025, 10:56
Наводив російські ракети по Чернігову: агент ФСБ сяде на 15 років
21 березня 2025, 10:51
Росіяни знову атакували громади Сумщини: пошкоджені будинки та авто
21 березня 2025, 10:34
В Одесі через атаку БпЛА згорів елітний автопарк
21 березня 2025, 10:10
Прикордонники показали, як знищили техніку та особовий склад окупантів на Харківщині
21 березня 2025, 09:47
Вночі Україну атакували понад 200 російських ударних дронів: як відпрацювала ППО
21 березня 2025, 09:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Ігор Луценко
Олександр Коваленко
Тарас Загородній
Всі блоги »