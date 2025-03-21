На Харківщині судитимуть колишнього майстра лісу, який працював на окупантів

фото: ДБР

Завершено досудове розслідування стосовно майстра лісу Великобурлуцького лісництва, який під час окупації селища Великий Бурлук Куп’янського району працював на загарбників. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Після приходу росіян чоловік добровільно погодився обійняти аналогічну посаду вже в окупаційному лісництві. Він займався організаційно-розпорядчою роботою, даючи вказівки своїм підлеглим щодо заготівлі деревини, яка була на ділянках та складах лісництва.

Також зрадник активно пропагував російські наративи у соцмережах та виправдовував обстріли окупантами цивільних об’єктів.

Після звільнення населеного пункту він залишився у Великому Бурлуці, сподіваючись, що його співпраця з загарбниками не потрапить у поле зору правоохоронців.

У жовтні 2024 року працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали. Нині він перебуває у слідчому ізоляторі.

Зраднику загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили колаборанта, який знищував українські книги і агітував вести бізнес в рублях.