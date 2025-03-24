Масштабна кібератака на онлайн-сервіси Укрзалізниці: як купити та повернути квиток

фото: Укрзалізниця

Вчора онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та продовжується зараз. Фахівці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України, щоб ліквідувати наслідки російської кібератаки

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що рух поїздів залишився стабільним: вони курсують чітко, без затримок, і всі операційні процеси руху налагоджені в резервному форматі.

Раніше "Укрзалізниця" вже ставала обʼєктом кібератак РФ, тому в компанії впровадили протоколи резервування.

"Ця атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно протестувати сервіси на можливі вразливості", – йдеться у повідомленні УЗ.

Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними. Протягом 24 березня продаж працюватиме в офлайн-режимі:

Квитки продаються через каси , які посилили персоналом, розширили графіки роботи.

На 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн).

Якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу, прямуйте безпосередньо до потяга. Поїзні бригади поінформовані, як оформляти проїзд на місці.

Як повернути квитки?

Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправленням 24 березня, можна зробити це онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону.

Заявку на повернення оброблять протягом 3 діб із моменту відновлення роботи систем.

Нагадаємо, 23 березня через технічний збій в IT-системі "Укрзалізниці" не працюють онлайн-сервіси. Йдеться про продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.