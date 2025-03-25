Укрзалізниця додала вагони до популярних рейсів із Києва
"Укрзалізниця" аналізує попит пасажирів на поїздки в умовах відновлення систем після російської кібератаки. Перевізник оперативно включає додаткові вагони в низку поїздів, що відправляються з Києва сьогодні, 25 березня
Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.
Наразі додатковими вагонами поповнять такі поїзди:
- №7/8 Київ - Чернівці, відправляється з Києва о 20:13, прибуває в Чернівці о 7:59; зворотно з Чернівців відправляється о 19:12 і прибуває до Києва о 7:02.
- №27/28 Київ - Чоп, відправляється з Києва о 19:57 та прибуває до Чопа о 7:50. В зворотному напрямку, з Чопа, поїзд відправляється о 22:38 і прибуває до Києва о 10:01.
- №29/30 Київ - Ужгород, відправляється з Києва о 19:26, прибуває до Ужгорода о 7:38. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 18:55, в Київ прибуває о 7:10.
- №81/82 Київ - Ужгород, відправлятиметься з Києва о 18:30, прибуватиме в Ужгород об 11:20. Зворотно, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься о 16:12, до Києва прибуватиме о 9:04.
- №137/138 Київ - Івано-Франківськ, відправлятиметься з Києва в 23:00, прибуватиме до Івано-Франківська о 9:51. В зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 21:50, в Київ притуватиме о 9:18.
"Продаж квитків на всі рейси відкритий в касах Укрзалізниці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вихідних онлайн-системи "Укрзалізниці" зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх сервісів продовжується.
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