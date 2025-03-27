"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажи билетов после масштабной кибератаки

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Система онлайн-продаж "Укрзализныци" восстановлена в резервном формате для приобретения новых билетов на поезда и их возвращения

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

Отмечается, что сайт и приложение "Укрзализныци" удалось восстановить за 89 часов непрерывной работы

Купить и вернуть билеты на все направления, максимум — на 20 суток вперед.

В компании отмечают, поскольку сейчас система переживает пиковые нагрузки, возможны временные технические перебои в робот. Пассажиров просят пользоваться приложением исключительно в случае необходимости срочной поездки.

Вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда, как и все дни до этого, курсируют по расписанию.

Напомним, 23 марта из-за технического сбоя в IT-системе "Укрзализныци" перестали работать онлайн-сервисы: продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.