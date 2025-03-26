На Донеччині українські танкісти розбили позиції росіян

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Танкісти Сил оборони нещадно нищать особовий склад та техніку російських окупантів на Донеччині

"Свіжі" кадри ураження ворога оприлюднила 1-ша окрема танкова Сіверська бригада, передає RegioNews.

Захисники показали, як б’ють по ворожим вогневим позиціям та спостережним пунктам прямою наводкою.

"Українські воїни продовжують свій шлях, знищуючи противника. Кожен постріл — це вклад у перемогу України, кожен бій — крок до миру на нашій землі. Наші танкісти працюють чітко, а ворожі позиції горять яскраво", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині російські окупанти спробували прорватися в напрямку українських позицій під прикриттям системи РЕБ Р-330 "Житель". Ворожий танк та систему РЕБ спалили бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста".