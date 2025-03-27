ВСУ уничтожили командный пункт российской дивизии на Курщине
Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Это произошло в районе сел Викторовка-Успеновка Курской области РФ
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что враг понес потери.
"Среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го мсп. Борьба продолжается!", - говорится в сообщении Генштаба.
Напомним, на днях Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в селе Кондратовка Курской области. Российская армия понесла потери.
Ранее авиация ВСУ уничтожила командный пункт российской дивизии в Белгородской области.
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