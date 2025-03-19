У Полтавському ТЦК прокоментували спробу нападу на військовослужбовців та поліцейського

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У Полтавській області стався конфлікт між військовозобов’язаним та співробітником центру під час якого чоловік вистрілив із пістолета у військовослужбовця

Як передає RegioNews, про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Подія сталася близько 7-ї години ранку під час проведення заходів оповіщення у Кременчуці. Військовослужбовці ТЦК та СП зупинили громадянина, який на вимогу представити військово-облікові документи дістав з кишені предмет схожий на пістолет. Поліцейський, що входив до складу групи оповіщення, намагався знешкодити нападника, проте той вистрілив у ногу офіцера Збройних Сил України з травматичного пістолета. В результаті чоловіка затримала поліція, зброю вилучили. Постраждалому військовому викликали швидку, медики надали допомогу на місці.

"На місце події була викликана слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Обставини та причини події з’ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік вистрілив із пістолета в працівника ТЦК.