Штрафи за порушення військового обліку можна оплатити в Резерв+ зі знижкою в 50%: інструкція

фото: Міністерство оборони України

Військовозобов’язані зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку зі знижкою 50% у мобільному застосунку Резерв+. Водночас військовослужбовці, які мали такий штраф, звільнятимуться від його сплати

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що 13 березня Верховна Рада України в цілому ухвалила відповідний законопроєкт № 12093. Він внесе зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення щодо добровільної сплати штрафу.

Алгоритм сплати онлайн буде таким:

людина у Резерв+ подає заяву, що визнає порушення

у Резерв+ приходить постанова про порушення

сплачується штраф за реквізитами в застосунку. Оплата підтверджується і постанова вважається виконаною.

"Сервіс матиме певні правила: з моменту подання заяви про порушення у Резерв+ та винесення постанови людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою у 50%. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити повну суму штрафу", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що "хочуть дати людям можливість сплатити штраф швидко, без втрати часу, та щоб процедура була справедливою і зручною".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК.