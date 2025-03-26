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26 марта 2025, 21:55

Незаконные задержания и избиения стали трендом: омбудсмен заявил о проблемах с ТЦК

26 марта 2025, 21:55
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Фото из открытых источников
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В Офисе омбудсмена заявили, что нарушения со стороны ТЦК стали системными. Дмитрий Лубинец объяснил, какие нарушения случаются чаще всего

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

По словам омбудсмена, он готов предоставить свой детальный отчет в парламенте относительно мобилизации и нарушения прав человека. По его словам, незаконные задержания и избиения от представителей ТЦК и СП стали новым вирусным трендом, который невозможно остановить без реакции государства. В частности, Лубинец перечислил распространенные проблемы.

Физическое насилие и редкие случаи избиения граждан. Есть случаи задержаний в торговых центрах на улицах с применением грубой физической силы.

Сбивание людей на дорогах . Поступают сообщения о случаях, когда работники ТЦК и СП умышленно приводят к ДТП, чтобы принудительно остановить велосипедистов или мотоциклистов.

Работники ТЦК часто не допускают к задержанным лицам адвокатов , а это – законное право. В частности, нередко скрывается информация о задержанных гражданах от родственников.

Недопущение представителей Уполномоченного ВРУ по правам человека, а также принудительное подписание документов. Речь идет о случаях, когда людей заставляют подписывать повестки или другие документы без разъяснения их содержания и правовых последствий.

Задержание без надлежащих оснований . Известны случаи, когда мобилизационные меры применялись к лицам, у которых есть законные основания для отсрочки или вообще не подлежат мобилизации. Например, студенты или люди с инвалидностью.

"Системность и масштабность этих нарушений нуждаются в срочных решениях на государственном уровне для обеспечения соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса. Спасибо украинскому Парламенту, уважаемые народные депутаты за внимание к этой теме и понимание, что мобилизация должна происходить с соблюдением прав человека", - говорит омбудсмен.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец говорил о том, что только за последние 2,5 месяца поступило 40 индивидуальных обращений по поводу нарушений на Харьковщине. Речь идет о недопуске адвокатов, применении силы, оружия и других спецсредств, непринятии документов и других нарушениях.

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