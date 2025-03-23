Спалювали траву та сміття: на Рівненщині загинули двоє людей

фото: Національна поліція

В Рівненській області під час спроб самостійно загасити займання сухої трави загинули двоє людей. Поліцейські з'ясовують усі обставини цих подій

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Так, 22 березня, близько 16:30, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Охматків Демидівської громади. Чоловік виявив тіло 83-річної місцевої мешканки без ознак життя. За словами сусідів, жінка спалювала сміття.

У той же день у селі Дерев'яне рятувальники, ліквідовуючи загоряння чагарників, знайшли тіло 76-річного місцевого жителя. Попередньо встановлено, що чоловік самостійно намагався загасити пожежу.

Нагадаємо, на Київщині у селі Вороньківка жінка підпалила суху рослинність, спричинивши масштабну пожежу.

Раніше повідомлялося, що на Волині сталась пожежа через випалювання сухостою. Під час спалювання сухої трави 66-річний чоловік постраждав. Його госпіталізували до лікарні з опіками другого ступеня.