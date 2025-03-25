Священники УПЦ варили и продавали поддельное вино

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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность подпольного производства алкогольной продукции в Киевской и Ровенской областях, организованного функционерами Украинской православной церкви

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Стражи порядка установили, что для незаконной деятельности фигуранты закупили необходимое оборудование, сырье и материалы. После этого вино реализовывалось в собственных точках сбыта.

В результате 13 санкционированных обысков были изъяты почти 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя, оборудование для разлива винной продукции, черновые записи, компьютерная техника, финансово хозяйственная документация, флешносители и т.д.

Примерная стоимость подакцизной продукции составляет 1,8 млн грн.

Напомним, в Ровенской области правоохранители разоблачили подпольный завод, который изготовил почти 9000 литров алкогольных напитков.