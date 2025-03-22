На Київщині накрили масштабне виробництво підробних моторних олив відомих брендів
Правоохоронці викрили та припинили у Київській області виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Фігуранти організували в Києві, Київській та Дніпропетровській областях підпільні цехи, де налагодили повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил, зокрема: виготовлення тари, етикеток, кришок, фасування сировини в каністри.
Щодня випускали понад 3 тонни продукції, яку продавали онлайн, у магазинах і на ринках.
Правоохоронці провели 21 обшук, вилучили 14 тис. літрів готової оливи, 3,8 тис. літрів сировини, обладнання, транспорт, фіндокументи, чорнові записи та 1,5 млн грн готівкою.
Загальна вартість вилученого – понад 12 млн грн.
Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Нагадаємо, на Київщині викрили підпільний цех з виготовлення сигарет. Правоохоронці вилучили товару на 60 млн грн.