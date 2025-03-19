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19 березня 2025, 16:18

На Рівненщині правоохоронці викрили підпільний завод, який виготовив майже 9000 літрів алкогольних напоїв

19 березня 2025, 16:18
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань викрили у Рівненській області та зупинили роботу нелегального виробництва, де виготовлявся контрафактний алкоголь із підробленими акцизними марками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

Організатором незаконного бізнесу виявився місцевий мешканець, який залучив до схеми правоохоронця і трьох цивільних осіб. Зловмисники виготовляли та продавали підроблені алкогольні напої під виглядом відомих марок горілки. Для цього закуповували етиловий спирт, реагенти та спеціальне обладнання.

Виробництво та зберігання алкогольних напоїв відбувалося в орендованих приміщеннях гаражного кооперативу у Рівному та Рівненському районі.

Готову продукцію розливали у пляшки об'ємом 0,5 л та 0,7 л, закорковували спеціальними станками та маркували підробленими етикетками й акцизними марками.

Правоохоронці встановили, що зловмисники встигли виготовити майже 8,5 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 6 тис. пляшок фальсифікованого алкоголю, обладнання та хімічні реагенти.

Чоловіки підозрюються у незаконному виготовленні та збуті алкогольних напоїв, придбанні та зберіганні з метою використання підроблених марок акцизного збору, вчинених організованою групою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині після розпиття алкоголю чоловік до смерті побив знайомого.

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