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25 березня 2025, 01:35

Бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ та бронетехніку росіян

25 березня 2025, 01:35
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скріншот із відео
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Воїни підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" цілодобово зупиняються російські штурми та щотижнево спалюються сотні одиниць техніки окупантів на різних напрямках фронту

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Захисники показали ексклюзивні кадри знищення російського "залізяччя" за останні три тижні.

"5 танків, РСЗВ БМ-21 "Град", 2 одиниці САУ, 5 бойових броньованих автомобілів, ЗРК "Стріла", гармата та бронетранспортер", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області Росії. Гвинтокрили ліквідували ракетними ударами HIMARS.

Раніше ЗСУ показали, як знищили укриття росіян у Торецьку на Донеччині.

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