На Донеччині російський танк штурмував позиції Сил оборони: кадри знищення

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На Донеччині російські окупанти спробували прорватися в напрямку українських позицій під прикриттям системи РЕБ Р-330 "Житель". Ворожий танк та систему РЕБ спалили бійці підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста"

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Результат можна було назвати прогнозованим. Адже за діями окупанта пильнував "Фенікс". Пілоти розмотали ворожий танк та систему РЕБ, яка його прикривала", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як знищили укриття росіян у Торецьку на Донеччині.