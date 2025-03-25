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25 марта 2025, 01:35

Бригада "Месть" показала, как уничтожила ЗРК "Стрела", САУ и бронетехнику россиян

25 марта 2025, 01:35
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скриншот с видео
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Воины подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" круглосуточно останавливаются российские штурмы и еженедельно сжигаются сотни единиц техники оккупантов на разных направлениях фронта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Защитники показали эксклюзивные кадры уничтожения российского "железья" за последние три недели.

"5 танков, РСЗО БМ-21 "Град", 2 единицы САУ, 5 боевых бронированных автомобилей, ЗРК "Стрела", пушка и бронетранспортер", – говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны уничтожили два российских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области России. Вертолеты ликвидировали ракетными ударами HIMARS.

Ранее ВСУ показали, как уничтожили укрытия россиян в Торецке Донецкой области.

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