ЗСУ показали, як знищили укриття росіян у Торецьку
Повітряні сили Збройних сил України завдали удару по позиціях російських окупантів у Торецьку, що на Донеччині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Так, 21 березня ЗСУ завдали удару по 1-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді 103-го мотострілецького полку.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, об'єкт окупаційних сил був повністю зруйнований. Унаслідок удару ліквідовано значну частину особового складу ворога, зокрема десантно-штурмові групи та операторів безпілотників.
Наразі уточнюються результати операції, однак у Генштабі зазначають, що знищення особового складу противника й місця його дислокації суттєво послаблює бойові можливості підрозділів збройних сил РФ на напрямку Торецька.
Нагадаємо, загальні втрати особового складу російських військ у війні проти України з початку повномасштабного вторгнення становлять приблизно 903 480 осіб.
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