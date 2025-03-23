ДТП на Хмельниччині: рятувальники деблокували вагітну жінку
На Хмельниччині поблизу села Чепеліка зіткнулися вантажівка ЗІЛ-131 та легковий автомобіль Toyota Yaris. У результаті ДТП травмувалися п'ятеро людей, серед них двоє дітей
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Хмельницькій області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія трапилася у суботу, 22 березня.
Внаслідок ДТП травмувалися п’ятеро пасажирів легковика: 1975, 1993, 1999, 2015 та 2020 років народження.
Вагітну жінку, 1993 року народження, затисло в понівеченому авто. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілу та передали медикам.
Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
ДСНС України закликає водіїв бути уважними за кермом та дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, на Волині автомобіль збив 12-річну дівчинку на велосипеді.