фото: СБУ

Внаслідок вибуху в будівлі поліції на Одещині 23 березня постраждали троє поліцейських. СБУ кваліфікує вибух як спробу теракту, відкрито кримінальне провадження

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, вибух пролунав близько 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка.

Троє поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості. Їм надається меддопомога.

Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) КК України.

Нагадаємо, вибух у будівлі поліції стався у місті Біляївка. На місці загинула жінка.