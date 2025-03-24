СБУ розслідує вибух у будівлі поліції на Одещині як теракт: поранені 3 поліцейських
Внаслідок вибуху в будівлі поліції на Одещині 23 березня постраждали троє поліцейських. СБУ кваліфікує вибух як спробу теракту, відкрито кримінальне провадження
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, вибух пролунав близько 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, попередньо, могла бути вибухівка.
Троє поліцейських отримали травми різного ступеню тяжкості. Їм надається меддопомога.
Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.
Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) КК України.
Нагадаємо, вибух у будівлі поліції стався у місті Біляївка. На місці загинула жінка.
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа, поранена жінка
24 березня 2025, 01:30Масштабна пожежа на Київщині: вогонь знищив будівлі та охопив 60 гектарів
24 березня 2025, 01:20На Харківщині російський дрон поранив чоловіка та вагітну жінку
24 березня 2025, 00:23На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
24 березня 2025, 00:01Папа Римський з'явився на публіці після кількох тижнів хвороби і згадав про Україну
23 березня 2025, 19:40Теракт на Одещині: у відділку поліції стався вибух, загинула жінка
23 березня 2025, 19:17ГУР запустило кампанію рекрутингу студентів до лав розвідки
23 березня 2025, 18:19В "Укрзалізниці" стався масштабний збій: що відомо
23 березня 2025, 17:16На Херсонщині ЗСУ знищили російську понтонну переправу
23 березня 2025, 16:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »